Edinor Albuquerque: Líder do governo se aproxima de Daniel e Tiago

Dou um doce com receio de coco para quem descobri o que o vereador Edinor Albuquerque (MDB), líder do governo na câmara, conversou baixinho com os dois vereadores da oposição, Daniel Monte e Tiago Luís.

De logo, eles retribuiu com um sorriso largo e verdadeiro a boa prosa. O vereador Miranda Junior foi testemunha.

O bom dialogo entre os parlamentares da situação e oposição aconteceu antes da sessão solene realizada na tarde da ultima quarta-feira (10), quando foram dado posse aos 12 novos servidores concursados do poder legislativo.

Edinor, além de ser vereador é também advogado criminalista. Um politico bem articulado, tem portas abertas em todos os gabinetes.

O galego dos olhos azuis sabe bem o caminho das pedras para alcançar seus objetivos. Não é atoa que está no seu terceiro mandato.

Uso como empréstimos as palavras de Anderson Alves “Para alçar vôos mais altos é preciso possuir asas grandes e corpo leve”. Há quem diga que Edinor tem as duas qualidades.

