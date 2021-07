Edinor Albuquerque: O mandato cada vez mais próximo do povo!

O vereador e líder do governo na câmara, Edinor Albuquerque (MDB), foi reeleito na ultima eleição para seu quarto mandato consecutivo. Sua recondução a casa do povo é fruto do trabalho prestado ao longo de sua vida pública aos munícipes.

Edinor é um parlamentar dedicado a um modelo de legislar com foco em uma gestão participativa, direcionada aos anseios populares e, principalmente, às famílias que mais necessitam da atuação do poder legislativo.

Só nos seis primeiro meses deste ano foram 621 atendimentos em seu gabinete na câmara municipal, registrados por sua assessoria.

Competente, atuante, e com um olhar visionário, o vereador tem se destacado no parlamento em defesa nas causas e políticas públicas, que tem por objetivo ajudar as famílias carentes do município.

O vereador tem sido ouvido o cidadão em seu gabinete, nas ruas, nos eventos públicos, e por eles é ouvido, para que as ações do legislativo e executivo sejam revertidas de forma responsável para as famílias guamareenses.

Edinor Albuquerque é um vereador atuante, próximo ao povo, e comprometido com os interesses da população.