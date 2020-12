Edinor Albuquerque: Tenho um compromisso com Eudes, minha palavra vale mais que tudo!

Diante da grande repercussão da matéria do blog que trouxe como tema: “Edinor não sabia jogar futebol, mas aprendeu na politica!”, se tratava de um jogo entre amigos realizada no estádio de futebol em Baixa do Meio, entre oposição e situação, e que de logo repercutiu nas redes sociais e grupos de whats app.

A publicação gerou varias interpretações de leitores sobre a posição politica do vereador.

Edinor Albuquerque (MDB) foi reeleito para mais um mandato, e se sentiu na obrigação de se manifestar a seus eleitores, amigos e militantes, para que a verdade sobre seu lado politico, e seu compromisso com o vereador Eudes Miranda, sempre prevalecesse.

Veja sua publicação:

“Convivo com todos, e tenho um compromisso com Eudes Miranda, e dia primeiro de janeiro vou só confirmar… Quem me conhece sabe que minha palavra vale mais que tudo”.

Edinor é um amigo que sempre soube preservar suas amizades independentes da politica. Um parlamentar conhecido como um homem de palavra, virtude essa que aprendeu com seu pai o ex-vereador Claudionor “in memoria”.

Não foi atoa que ele escreveu outrora em sua página no facebook, o sentimento de lealdade que tem com o companheiro de bancada, vereador Eudes Miranda (MDB), ao afirmar “Essa amizade eu fiz na política… Mas quero levar para o resto da minha vida, pois ela é verdadeira”.

