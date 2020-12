Edinor não sabia jogar futebol, mas aprendeu na politica!

A cada dia que se passa eu admiro ainda mais o vereador e advogado criminalista Edinor Albuquerque (MDB), pela sua desenvoltura. Um cara que além de saber defender com bons argumentos seus clientes nos júris em causas quase impossíveis, ele ainda consegue fazer politica e jogar bola.

Aqui pra gente…

Vou fazer um quadro desta foto por sua tamanha beleza. A imagem foi feita no jogo dos amigos realizado no estado Pajezão, em Baixa do Meio. Edinor demostra que pode até ser adversário politico de Mozaniel, Gustavo e Tiago de Berg, mas inimigos jamais.

O vereador eleito Dedezinho participou do jogo como meio-campista. E foi dos pés dele que saiu uma das assistências mais especular do jogo. O toque foi de trivela para o atacante desempatar o jogo.

Vestir a camisa do adversário num jogo de futebol não é pecado e não ofende. Há quem afirme que o vereador Edinor é bom dentro e fora de campo, um tipo de atleta que sabe jogar, e correr o campo todo para alcançar seu objetivo, basta ter gás.

De mero coadjuvante, Edinor hoje é considerado um bom jogador. Um craque que tem habilidade para se aliar e se desviar dos adversários. Ele sabe marcar, saltar e construir com a bola no pé uma situação de gol.

Já dizia Blair Waldorf que: “Em um jogo a melhor estratégia é fazer seu maior rival apaixonar-se por você”. Vou continuar aqui igual aos índios, Navajos, comanches, Blackfeet e Sioux, com o ouvido ao chão, porque há faro e cheiro que a cavalaria está se aproximando.

(Visited 40 times, 40 visits today)