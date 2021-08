Edinor perto de Hélio: MDB fortalecido!

Enquanto não sai a fumaça clara do MDB para indicar o candidato a prefeito do partido para a disputa de uma provável eleição suplementar, uma única certeza que já temos, é que o grupo do bacurau está unido e fortalecido.

O exemplo, veio na ultima quinta-feira (29), quando o prefeito Eudes Miranda, o ex-prefeito Hélio Willimy, os vereadores Miranda Junior, Carlos Câmara, e Edinor Albuquerque, assistiram juntos a vitória do Flamengo contra o ABC de Natal, pela Copa do Brasil, na comunidade de Salina da Cruz.

O que podemos constatar em cada gol foi à alegria dos rubros negros pela vitória, e a vantagem do seu time de avançar para as quartas de final do torneio. Eu vi Edinor mais perto de Hélio, e Hélio mais próximo de Edinor, porque além do jogo teve politica pura pós-jogo.

Se tratando de Câmara Municipal o nome de Edinor Albuquerque ainda é hoje mais cotado a ser o candidato do MDB, e provavelmente deve ter o apoio dos irmãos Eudes e Hélio e de todo grupo politico.