Edinor reafirma apoio a Henrique Alves pra FEDERAL

Visando as eleições deste ano o vereador de Guamaré, Edinor Albuquerque (MDB), se antecipou aos demais, e reafirmou seu apoio nesta quarta-feira (10), a Henrique Eduardo Alves (PSB), a Deputado Federal, após uma reunião que ele teve com o ex-ministro na capital do estado.

Edinor disse que será mais um soldado de linha de frente na campanha de Henrique Alves, para que ele volte a fazer pelo o povo na Câmara Federal. “Henrique sempre lutou para trazer melhorias para o Rio Grande do Norte. A cidade de Guamaré está muito otimista com sua eleição e ansiosa para ir às ruas pedir o voto”, afirmou Edinor.

Perguntado pelo o blog quem ele iria apoiar para deputado estadual, governador, e senador, o galego sorriu… E disse que estava aguardando um posicionamento do grupo que ele ainda faz parte, e que em breve anunciaria novos apoios a candidaturas.

O ex-ministro e ex-presidente da câmara federal fez questão de publicar no story de sua página no instagram, o compromisso e a aliança firmada com o vereador Edinor Albuquerque. “Tenho com Edinor uma longa história politica”. Disse Henrique.

Edinor é o bacurau mais antigo filiado ao partido do MDB em Guamaré.