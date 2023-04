Edital de Convocação: Câmara realizará sessão extraordinária nesta segunda-feira, 24

O Presidente da Câmara Municipal de Guamaré –RN, Representante legal da Mesa Diretora, com arrimo no RICMG, no uso de suas atribuições legais e regimentais, comunica a todos os vereadores que nesta segunda-feira 24 de abril de 2023 em SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, as 08:00 horas na sede da Câmara Municipal de Guamaré, atendendo o que determina a Lei Orgânica do Município e Regimento interno desta casa, quando será DELIBERADO o protocolo 108/2023, projeto de lei que autoriza o poder executivo municipal a contratar operação de crédito com a CAIXA ECONOMICA FEDERRAL, com ou sem garantia da UNIÃO e dá outras providencias.

Comunique a cada Edil nos termos do Regimento desta Casa Legislativa, autoridades, imprensa e todos os servidores.

Afixe-se, publique-se e convoque-se

Guamaré/RN, 18 de abril de 2023

EUDES MIRANDA DA FONSECA

Presidente de Câmara de Vereadores de Guamaré

