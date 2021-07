Edital de Convocação: Câmara realizará sessão extraordinária nesta sexta-feira, 30

O PRESIDENTE da Câmara Municipal de Guamaré – RN, no uso de suas atribuições legais e Regimentais, comunica a todos os vereadores e imprensa local que será realizado SESSÃO EXTRAORDINÁRIA no dia 30 de julho de 2021 às 10:00 horas na sede da Câmara Municipal de Guamaré/RN, atendendo requerimento do Prefeito Constitucional para deliberação de Projeto de Lei que visa autorizar o poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a associação de proteção e assistência carcerária – APAC, com o objetivo de conjugar esforços para a reinserção social e moral dos reeducandos à sociedade.

Comunique a cada Edil nos termos do Regimento desta Casa Legislativa e todos os servidores.

Publique-se. Registre-se. Convoca-se. Guamaré-RN, 28 de julho de 2021.

Diego Miranda Fonseca Presidente