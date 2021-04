Prefeitura realizará audiência pública para discutir o Projeto de Lei do PPA 2022/2025

Edital de Convocação

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Integrado, comunica aos cidadãos e às instituições da sociedade que, de acordo com o disposto no art. 48, §1º, I, da LC nº 101, de 04.05.2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal –, realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA ON-LINE, no dia 14 de abril de 2021, com início às 19h00min na sede da Câmara Municipal de Guamaré, sito na Rua Capitão Vicente de Brito, s/n, Centro, Guamaré/RN, Cep. 59.598-000.

Sendo que, devido à pandemia do SARS-COV-2, será realizada de forma on-line com transmissão por meio do https://www.facebook.com/prefeituradeguamare/, para a análise do Projeto de Lei oriundo do Executivo, que estabelece o Plano Plurianual PPA 2022-2025 .

É possível participar de duas formas da Audiência Pública Virtual:

1) Por chat: Os munícipes poderão encaminhar perguntas e sugestões via chat durante a realização da audiência diretamente na plataforma de transmissão.

2) Por meio do envio de propostas: Preencha o formulário, previamente à audiência, disponível no link https://guamare.rn.gov.br/ e registre sua manifestação por escrito, que poderá ser selecionada para leitura no momento da audiência. Uma vez recebidas, as contribuições serão analisadas e poderão ser inclusas no Projeto de Lei do Plano Plurianual 2022/2025, que será enviado para a Câmara Municipal de Guamaré.

Guamaré/RN, em 09 de abril de 2021.

DAVID PAULINO DO NASCIMENTO

Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Integrado

