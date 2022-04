Edital de Convocação: Sindserg realizará Assembleia Geral Extraordinária

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Guamaré, entidade sindical de primeiro grau, vem através de sua DIRETORIA EXECUTIVA, devidamente representado por seu Presidente o Sr. José Edson Souza da Rocha, em resposta a comissão que conduz o processo eleitoral para composição do CME – Conselho Municipal de Educação, convocar pelo presente edital todos os professores e servidores públicos municipais da Educação à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que será realizada na sede da ENTIDADE no dia 11 de abril de 2022 às 15:00 horas, em primeira convocação havendo quórum, ou ás 15:30 em segunda convocação, com qualquer número de servidores presentes, para apreciarem e deliberarem a seguinte ordem do dia:

– Escolha de 01 (um) representante dos professores da educação básica pública e igual suplente para compor o Conselho do CME;

– Escolha de 1 (um) representante dos servidores técnicos-administrativo das escolas básicas públicas e igual suplente para compor o Conselho do CME.

Jose Edson Souza da Rocha

Presidente