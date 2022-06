Edital do concurso da Assembleia do RN é publicado com 47 vagas e salário de até R$ 8,3 mil

Publicado nesta terça-feira, 21, o edital do concurso público da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN) com oferta de 47 vagas para níveis médio e superior. A prova será aplicada no dia 25 de setembro, nas cidades de Caicó, Mossoró, Natal e Pau dos Ferros.

As inscrições vão ser abertas nesta quinta-feira, 23, às 9h e vão até o dia 25 de julho.

Os salários variam de acordo os cargos e o nível do participante, podendo chegar até R$ 8,3 mil.

A validade do certame é de um ano, podendo prorrogar uma vez e por igual período.

Os candidatos concorrerão aos cargos de técnico legislativo, de nível médio ou técnico, com salários de R$4.468,16. Estão divididas pelas seguintes especialidades:

– Apoio Administrativo (nível médio) – 13 vagas;

– Contabilidade (nível médio e certificado de curso profissionalizante correlato) – três vagas;

– Edificações (nível médio e certificado de curso profissionalizante correlato) – uma vaga;

– Tecnologia da Informação (nível médio e certificado de curso profissionalizante correlato) – cinco vagas;

– Tecnologia de Sistema (nível médio e certificado de curso profissionalizante correlato) – uma vaga.

O cargo de analista exige o nível superior e tem ganhos iniciais de R$8.338,64.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

– Processo Legislativo (nível superior em qualquer área) – dez vagas;

– Arquitetura (graduação em Arquitetura) – uma vaga;

– Contabilidade (graduação em Contabilidade) – três vagas;

– Engenharia Civil (graduação na área) – uma vaga;

– Engenharia Elétrica (graduação na área) – uma vaga;

– Medicina (graduação em Medicina e especialização em Cardiologia) – uma vaga;

– Administração (graduação na área) – três vagas;

– Tecnologia da Informação (graduação na área ou qualquer curso superior com pós-graduação em TI) – quatro vagas.

Além dos ganhos iniciais, ambos receberão o auxílio-alimentação de R$1.400 mais o auxílio de assistência à saúde, de acordo com a faixa etária do servidor público.