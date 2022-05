Edson Rocha: Como presidente do SINDICATO esse cara deu uma nova cara ao SINDSERG

Numa eleição disputadíssima realizada no ano de 2015, o contador e Guarda Municipal, foi eleito pela primeira vez pelos os servidores, como presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Guamaré – SINDSERG.

Edson assumiu o sindicato cheios de problemas, muitos servidores insatisfeitos e desmotivados pensavam em desistir. Em pouco tempo, ele conseguiu virar o jogo, fazer grandes mudanças e resgatar a autoestima dos filiados.

Sempre digo que mesmo diante das dificuldades que os sindicalistas enfrentam ainda é possível fazermos a diferença.

Com dedicação, trabalho e transparência, o novo presidente começou a organizar a casa, era reconhecedor dos desafios, das dificuldades, mas não desistiu, com coragem e disposição, foi à luta com os servidores pelos os servidores.

Com serviços prestados a categoria, ele foi reeleito no ano de 2018 para uma eleição sem adversários, chapa única, ganhou nas urnas ao lado da vice-presidente, professora Ercília Malaquias.

Aqui pra gente…

Se ele tivesse algum concorrente na disputa teria ganhado. Os servidores passaram a gostar do trabalho prestado por ele à frente da instituição.

De lá pra cá só trabalho com ações e realizações, e mudanças que é vista ao olho nu por aqueles que visitam a sede do SINDSERG localizada em Baixa do Meio, maior distrito de Guamaré.

Um presidente que conseguiu implementar mudanças importantes nos rumos do sindicato, que antes sobrevivia com pouco menos de 300 filiados.

Hoje, após a chegada de Edson, a instituição deu um salto para quase 460 trabalhadores filiados, e outros pela confiança e credibilidade tem procurado a entidade para novas filiações.

Diz o ditado popular que se conhece uma casa pela entrada, a imagem da foto não me deixa mentir. Ver o SINDSERG antes e depois de Edson, me dar orgulho como filiado e servidor público de fazer parte desta família.

O sentimento de renovação traz boas perspectivas para o desenvolvimento do plano de ação para os próximos anos do SINDSERG. Edson Rocha ouve, e é ouvido pelos os servidores, não importa a hora, o local, ou mesmo o momento, a atenção e o respeito ao servidor tem sido seu ponto forte.

Edson é um presidente de linha de frente, participativo, um gestor que faz questão de estar presente em reuniões estratégicas, mantém um bom dialogo com os poderes do legislativo e executivo, sempre em busca de benefícios em prol dos servidores.

Por fim

Vontade e grandes projetos não faltam para este homem simples e sem vaidade, de continuar fazendo do SINDSERG a casa do servidor público. Com certeza, bons resultados ainda estão a caminho.