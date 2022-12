Edson Rocha e Ercília Malaquias são reeleitos presidente e vice do Sindserg

Durante todo o dia desta quarta-feira (07), foi realizada a eleição da nova diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Guamaré – SINDSERG, para o quadriênio 2023-2026.

A categoria compareceu nos locais de votação e reelegeu o atual presidente Edson Rocha e sua vice, Ercília Malaquias, para mais um mandato a frente da instituição.

A eleição foi feita em chapa única transcorrida com sucesso. tendo 76% de comparecimento e 24 % de abstenção dos servidores filiados.

Após a contagem dos votos feito pela comissão eleitoral, anunciando Edson Rocha e Ercília Malaquias como vencedores, o presidente agradeceu aos associados, servidores e a população de Guamaré.

Agradecimento

“Agradeço primeiramente ao meu bom Deus pela vitória, agradeço pela oportunidade de presidir novamente o sindicato que representa os servidores públicos do município de Guamaré. Agradeço a minha família, pelo apoio, pela compreensão e pela dedicação. Neste momento me faltam palavras para agradecer os votos dos associados que votaram na chapa-1. Muito obrigado! Os 76% de aprovação mostram que a maioria confia no nosso trabalho e em toda diretoria, e aumenta ainda mais a nossa responsabilidade e o nosso compromisso. A eleição acabou, mas a luta continua ao lado dos servidores e pelo os servidores em defesa dos nossos direitos. Seguimos em frente, sem medir esforços para cumprir a nossa missão, minha gratidão e meu muito obrigado”. Comentou Edson Rocha – Presidente eleito do Sindserg.