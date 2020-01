Efetivo da Polícia Militar garante virada do ano com segurança em Guamaré

Com o objetivo de proporcionar mais uma festa da virada de ano segura à população guamareense, a Polícia Militar reforçou o efetivo na sede e na zona rural do município, com a Operação Réveillon 2020. Na orla da praia aratuá, como na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do município, PMs foram distribuídos em diversos pontos.

O policiamento foi realizado com o reforço de homens e mulheres a pé e em viaturas. Durante todo evento, os gentes deram uma atenção especial nos locais onde tradicionalmente há grande fluxo de pessoas na virada do ano.

“O objetivo é garantir a segurança da população que vem para festejar, porém há aqueles que ao invés de curtir, querem cometer atos ilícitos. Por isso, a polícia estará atenta trabalhando de forma preventiva e, se necessário, de forma repressiva”, enfatizou o Sargento Jhonny Cruff, comandante do policiamento policial de Guamaré.

