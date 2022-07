Eficiente na bola parada, Flamengo vence o Coritiba no Mané Garrincha

O elenco do Flamengo deu conta do recado. Eficiente na bola parada, o modificado time rubro-negro fez 2 a 0 sobre o Coritiba, neste sábado, no Mané Garrincha, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fla mandou o jogo em Brasília porque o gramado do Maracanã passa por manutenção.

Após a vitória sobre o Atlético-MG que garantiu classificação na Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior rodou a equipe do Flamengo. Em relação ao time da última quarta-feira, apenas Santos, João Gomes e Pedro começaram como titulares contra o Coritiba.