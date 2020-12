Eleição da Presidência da Câmara: Em terra de cego, quem tem um olho é rei!

No Natal de 1937, durante um jogo entre Charlton e Chelsea, o goleiro do Charlton não conseguia ver nada por conta da névoa que tomou conta do campo. Depois de algum tempo, um policial veio falar com ele, e o avisou que o jogo tinha cancelado há 15 minutos.

O atleta estava no jogo, mas não teve a percepção que a partida já tinha encerrada por causa do mau tempo. Já cantava Zé Ramalho “Se em terra de cego, quem tem um olho é rei, Imagine quem tem os dois?. Em sua música ele relata bem, a saber:

É muito quadro pra uma parede

É muita tinta pra um só pincel

É pouca água pra muita sede

Muita cabeça pra um só chapéu

Muita cachaça pra pouco leite

Muito deleite pra pouca dor

É muito feio pra ser enfeite

Muito defeito pra ser amor

