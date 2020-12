“Eleição da mesa diretora da câmara só será definida na última hora”, garantiu ao blog vereador

Um vereador do grupo do MDB afirmou ao blog logo após a audiência pública realizada hoje (17), na Câmara Municipal, que não há nada definido sobre as eleições da mesa diretora da Câmara de Guamaré.

Não se assustem… Porque quem afirmou não foi aquele vereador que cuspiu fogo numa reunião para decidir a presidência do legislativo.

Em respeito ao Edil, e a confiança depositada no editor do portal, iremos preservar seu nome.

“Houve uma reunião dos eleitos do MDB no ultimo domingo, não uma decisão final. Não tem nada concretizado para eleger a mesa diretora, a eleição da mesa só será definida na última hora, quem quiser correr contra o tempo que corra, eu já tenho meu candidato”, afirmou.

Ele disse ainda que o grupo do qual faz parte mescla novatos e antigos vereadores, ou seja, nomes com planos e pensamento diferente pra legislar durante o mandato que o povo outorgou.

A eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Guamaré acontece logo após a posse dos vereadores eleitos, no dia 1º de janeiro de 2021. Será que vai acontecer e passar o mesmo filme de 2018?

