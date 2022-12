Eleição para DIRETORIA do Sindserg acontece nesta quarta-feira, 07

A Comissão Eleitoral, através do seu presidente Isac Alves da Silva, comunica a todos os filiados e a população que a eleição para composição da Diretoria do Sindserg acontece nesta quarta-feira (07), para o quadriênio 2023-2026.

Houve a inscrição de uma única chapa (Chapa-1), protocolada no dia 11 de novembro de 2022, pelo candidato a presidente, o Sr. José Edson Souza da Rocha.

A votação acontece durante todo o dia desta quarta-feira, das 08h:00min às 17h:00min, onde serão dispostas 2 urnas para os associados.

URNA 01: Sede do SINDSERG no distrito de Baixa do Meio, localizada na Rua Rio Grande do Norte, 35;

URNA 02: Escola Municipal Francisca Freire em Guamaré, Rua Monsenhor José Tibúrcio, 300.

A comissão ainda informa que também haverá duas urnas volantes, sendo uma que passará nas instituições do distrito de Baixa do meio, e a outra fará o mesmo nas instituições públicas de Guamaré.

Participe!