Eleição Suplementar: Aquele que se antecipa das jogadas tem grande chance de sair na frente

Falta exatamente 53 dias a contar de hoje (16), para a realização da nova eleição suplementar, onde a população voltará às urnas para escolher o novo prefeito e vice para os próximos três anos.

O pleito está marcado para próximo dia 7 de novembro de 2021, mas acreditem se quiser… Nos bastidores as discursões estão pegando fogo, até parece que o duelo na urna será amanhã.

As conversas entre lideranças políticas, vereadores e pré-candidatos dos grupos políticos estão a todo vapor em busca de apoios.

À madrugada em Guamaré mais parece o dia com a grande movimentação politica. A zona rural do munícipio e a capital do estado em Natal têm sido palcos de encontros a sete chaves.

O aplicativo do telefone dos políticos e possíveis soldados da linha de frente dos partidos não para um só instante.

Quem está no poder quer continuar com a indicação do candidato do grupo governista e conta com apoio do grupo. Quem está de fora quer a qualquer custo entrar pra dentro.

O craque Gusmão já me dizia lá atrás… “Em todo jogo sempre vence quem joga melhor, mas aquele que se antecipa das jogadas tem grande chance de sair na frente”.