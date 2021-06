Eleição Suplementar: Blog disponibilizará enquete para prefeito de Guamaré

O Blog Guamaré em Dia está preparando uma enquete para estimular o internauta a pensar e fazer a escolha certa do seu candidato numa provável eleição suplementar.

O ícone de votação ficará na ABA do portal por um período de 30 dias com a seguinte pergunta: “Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para prefeito de Guamaré?”.

Os critérios utilizados na escolha dos nomes que serão apresentados para votação, foram feito mediante escolha popular ouvindo o povo nas ruas.

Para realização desta enquete o portal utilizará uma ferramenta que não permite que o mesmo aparelho (celular, tablet ou computador) votar mais de uma vez.

O sistema computará apenas um voto com registro de IP para qualquer contestação de resultado final. Cada candidato terá nome, foto e partido.

Aguarde que a cavalaria tá chegando.

