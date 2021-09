Eleição Suplementar: Convenção será realizada no período de 22 a 26 de setembro de 2021 em Guamaré

Segundo a publicação do TRE-RN sobre a Resolução Nº 58 de 16 de Setembro de 2021, em seu capitulo II e Art. 12. As convenções destinadas a deliberar sobre a escolha dos candidatos a Prefeito e a Vice-Prefeito e a formação de coligações serão realizadas no período de 22 a 26 de setembro de 2021.

Obedecendo às normas contidas no estatuto partidário, encaminhando-se a via da ata digitada e devidamente assinada ao Juízo Eleitoral, acompanhada de cópia da lista de presença dos convencionados com as respectivas assinaturas.