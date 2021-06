Eleição Suplementar: Edinor Albuquerque é a bola da vez do MDB

Logo após a sessão ordinária desta terça-feira, uma conversa reservada no plenário da Câmara, entre o líder do governo Edinor Albuquerque (MDB), e os demais vereadores Manu de Nascimento, Leandro Félix, Carlos Câmara, Daniel Monte, e o Subprocurador do legislativo Rafael, chamou muita atenção e deixou pontos de interrogações.

A imagem foi captada pela as lentes do fotógrafo Alexandre Barbosa. Observe no abraço arrochado que o galego deu no vereador Manu de Nascimento. Ele puxou pra mais perto, e disse algo importante que roubou um sorriso largo do vereador da oposição Daniel Monte.

Edinor é um politico habilidoso, inteligente, nunca vi ele dar um murro em ponta de faca quando o assunto é politica. A conversa entre os Edils sobre o futuro político da cidade, visando uma provável eleição suplementar deixou muita gente com uma pulga atrás das orelhas.

Queira ou não, o advogado criminalista e vereador Edinor Albuquerque ganha campo, espaço e aceitação no parlamento. É a bola da vez do MDB. Eu ouvi o que eles conversaram… Prometo que depois eu digo em detalhes!

