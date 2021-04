Eleição Suplementar: Guamaré pode ter a segunda candidata a prefeita da história

As vésperas de uma possível eleição suplementar sempre surgem vários nomes para disputar a cadeira do palácio Luiz Virgílio de Brito.

Desses nomes, encontra-se em evidência o nome de uma mulher que tem o DNA político no sangue.

Refiro-me a personagem da foto, Ivyna Câmara, uma jovem cheia de sonhos e ousadia, muito querida no município por prestar relevantes serviços à população como cidadã e médica dentista.

Com o ouvido no chão o blog teve acesso a uma pesquisa interna feita por um grupo político, e o nome dela consta no páreo, fato que não é surpresa pra ninguém. Ivyna pode ser uma das apostas do MDB na eleição suplementar.

Caso seu nome seja confirmado como candidata como revela a pesquisa, é considerado um grande avanço na politica da cidade, diante de um cenário historicamente dominado por homens.

Ivyna Câmara é habilidosa, inteligente, dona de um carisma que não se mede. Filha do ex-prefeito Dedé Câmara, e sobrinha do atual vereador Carlos Câmara. Nasceu e se criou em Guamaré, mora, trabalha e reside na sua própria cidade, isto já lhe credencia.

A dentista Já foi candidata à vice-prefeita na chapa com Mozaniel Rodrigues, nas eleições de 2012. E acreditem ser quiser… Foi à única vez que o filho de João Pedro Filho, teve a sua menor derrota com apenas 300 votos de diferença.

Por fim

Numa possível eleição suplementar que bate a porta, a cidade do ouro negro poderá ter pela segunda vez uma mulher candidata a prefeita de sua história, e ter a sorte de ser eleita pelo o povo nas urnas, fato que a ex-vereadora Diva Araújo, primeira candidata mulher não teve na eleição suplementar de 2018.

Que rufem os tambores e que soem os clarins, Ivyna Câmara tá chegando.

