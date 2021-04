Eleição Suplementar: “Irei apresentar meu nome ao grupo como candidato a prefeito” Disse Edinor

Considerado peça importante no xadrez político de Guamaré, o vereador Edinor Albuquerque (MDB), líder do governo na câmara municipal, está em seu terceiro mandato outorgado pelo o povo.

Edinor é considerado no tabuleiro como nome forte a candidato a prefeito numa possível eleição suplementar. A revelação foi dada na tarde desta terça-feira (13), após ser questionado por este canal de noticias.

O vereador disse que irá apresentar seu nome ao grupo para ser o candidato do governo a prefeitura, e este mesmo grupo politico decidirá ou não por sua indicação como cabeça da chapa.

As estratégicas para esse duelo para ser o candidato a prefeito e vice é visível nos bastidores, porque outros vereadores e lideranças politicas visa comandar o Palácio Luiz Virgílio de Brito.

Certamente essa eleição ficará registrada na história com a mudança da nuvem.

O cenário politico hoje na cidade do ouro negro está como se fosse um jogo de xadrez onde cada peça tem sua função especifica, e se move levando em consideração certos interesses em nome de uma orientação tática.

Eu vou ficar aqui com o ouvido no chão, e em breve trago mais novidades aqui no portal.

