Eleição Suplementar: Lisete, a peça mais forte para composição de chapa

Numa provável eleição suplementar para o Executivo Municipal, as atenções sempre estão naturalmente voltadas para o candidato titular da chapa.

O titular é essa pessoa que assumirá o cargo de Prefeito, mas o que muitos esquecem, é que ao lado de cada um dos candidatos que irão para disputa pela cadeira do Palácio Luiz Virgílio de Brito, encontramos uma figura ilustre: o candidato a vice-prefeito(a).

O nome mais cotado dos bastidores pelos os grupos políticos da situação e oposição hoje nos quatro cantos da cidade é de uma mulher. A ex-vereadora e professora Lisete Negreiros.

Uma mulher experiente que tem espirito público, capacidade de assumir uma função tão nobre e importante para o desenvolvimento do município.

Uma boa escolha na chapa pode e muito colaborar na gestão pública, ajudando no diálogo com a sociedade e somando forças com o prefeito.

Portanto, é muito importante os grupos políticos saberem escolher o vice, uma escolha errada poderá a levar o grupo todo a uma derrota e exemplos na política do município não faltam.

Um bom nome é essencial para aceitação popular, e ainda puxar votos do adversário. Uma boa companheira de chapa pode colaborar e muito na gestão pública.

A ex-vereadora Lisete Negreiros é o nome mais forte dos bastidores em qualquer composição. Em miúdos… A galega é boa de votos, é a bola da vez!