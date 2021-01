Eleição Suplementar: Peças do tabuleiro se movem e Guamaré poderá ter seis pré-candidatos a prefeito

Com o cenário já congestionado de candidatos a prefeito de Guamaré, visando uma possível eleição suplementar, já se registra nos bastidores mais duas peças em movimento para concorrer a prefeitura.

Caso o TSE não reconheça o recurso do prefeito eleito, Hélio Willamy, e decida por uma nova eleição na cidade.

Se os Ministros do TSE decidirem reconhecer o direito da coligação, Hélio assume a prefeitura pelos os próximos quatro anos.

Até o momento ele se encontra sub judice.

Na ultima eleição em 2020 concorreram ao pleito quatro candidatos à majoritária, Hélio Willamy (MDB), Mozaniel Rodrigues (SD), Diva Araújo (PSDB), e Marujo (PSC).

Hoje, o cenário é bem diferente e mais dois nomes fortes entraram no jogo.

Não sabemos de fato ainda se a ex-vereadora e ex-prefeita Diva Araújo, e o empresário Marujo, irá para a disputa novamente.

Há quem afirme que provavelmente sim. Em virtude do novo momento que o cenário apresenta. O grupo da oposição deve apresentar o nome de Mozaniel em comum acordo com suas lideranças.

O partido do Solidariedade conseguiu fazer três vereadores no ultimo pleito. E o MDB conseguiu eleger a maior bancada com oito vereadores.

No grupo do governo ainda não foi colocado o bloco na rua para o povo decidir, mas tudo caminha para novamente entrar em consenso, ou não.

Digo assim

Porque há interesses pessoais por parte dos vereadores eleitos a dar voos mais altos, altíssimos, mesmo sem passar pela avaliação popular. As urnas sempre tem sido uma caixinha de surpresas contrariando as pesquisas.

Há aqueles vereadores que querem ser candidato a vice-prefeito na chapa, mas já há outros que não abre mão de ser indicado pelo o grupo como cabeça de chapa.

As estratégicas para esse duelo é visível nos bastidores, é como se fosse um jogo de xadrez onde cada peça tem sua função especifica, e se move levando em consideração certos interesses, em nome de uma orientação tática.

Tabuleiro, no caso, é a mesa, a base ou território por onde se desenvolve o jogo, cada jogador para o executivo tem que usar seu plano secreto na busca da sobrevivência, onde o melhor jogador terá que usar a peça certa se quiser ganhar o jogo.

Queira ou não

O cenário assusta o eleitorado com a quantidade dos possíveis pré-candidatos a prefeito. A cada dia uma nova figura fazendo conjecturas e articulações à luz do dia e pela madrugada enquanto a cidade dorme.

(Visited 45 times, 45 visits today)