Eleição suplementar: Qual a carta da manga de Hélio; alguém sabe?

Foi a maioria do povo de Guamaré que decidiu nas urnas eleger, Hélio Willamy (MDB), como prefeito da cidade em 15 de novembro de 2020.

O povo escolheu o filho de seu Mundinho, mesmo ele estando com o seu registro de candidatura indeferido.

Hélio enfrentou uma campanha duríssima, onde precisou encarar uma oposição dentro do próprio grupo político e até hoje o então candidato do MDB ainda se encontra sub judice, devido o indeferimento do seu registro.

A última decisão no TRE/RN foi contrária aos interesses da sua defesa, o que não foi diferente no despacho monocrático do TSE, faltando apenas o pleno da Corte máxima eleitoral decidir.

Hélio sempre foi um politico que não desiste fácil das batalhas enfrentadas durante sua vida pública.

Se a corte do TSE for contrária ao seu pedido, uma fonte revelou que ele irá em busca de seu direito ao STF por se trata de uma matéria constitucional.

Enquanto isso…

O presidente da câmara está assumindo a prefeitura interinamente, até a decisão final de seu direito, quando tudo leva a crer que teremos de fato uma eleição suplementar no munícipio.

Com isto, os eleitores irão voltar às urnas novamente para eleger um novo prefeito, neste curto espaço de tempo.

Como o campeão de votos se comportará na eleição suplementar, tendo em vista que seu direito nas urnas não foi reconhecido, e ele não pode indicar algum parente até segundo graus?

O cenário politico e a mídia local e regional já estão relevando alguns nomes com pretensão de candidatura ao palácio Luiz Virgílio de Brito.

Hélio é um politico que convive com o sentimento: “que tiraram dele, o que o povo lhe deu nas urnas”…

O direito de governar Guamaré.

Há quem afirme que Hélio tem uma “CARTA NA MANGA” e poderá usar nessa eleição suplementar.

Quando me refiro a uma carta na manga no titulo da matéria, estou falando da carta de um “Ás”, a ser apresentada antes, ou até nas vésperas da formação da chapa.

Há quem afirme que há outra carta decisiva do Coringa, e que essa Hélio guarda a sete chaves, em lugar desconhecido para ser usada no tempo e na hora certa.

Mas…

O que ouvimos na cidade por políticos, liderança politicas, especialista em direito eleitoral, é que devido à pandemia poderá não haver eleições tão cedo.

O aumento dos casos no país, no estado do RN, e no município assusta, e é preciso a população se prevenir, e os órgãos competentes trabalhar dia e noite com medidas protetivas.

Eu vou ficar aqui com o ouvido no chão!

