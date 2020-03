Eleições 2020: A carroça de Dedezinho tá cheia e sem barulho

O ex-vereador Francisco Pimentel, mas conhecido por Pitico, e Mauricio, filho do saudoso João Pedro Filho, irmão do pré-candidato a prefeito Mozaniel Rodrigues, declararam apoio à pré-candidatura a vereador de Dedezinho.

Desde que anunciou sua pretensão a disputar uma vaga das onze oferecidas na câmara municipal, Dedezinho ganhou apoio então improvável de nomes de peso do cenário politico guamareense fortalecendo o cordão.

Há quem afirme que sua simplicidade e o jeito de tratar o povo, tem sido seu carro chefe para ganhar tantos apoios. Um cara cheio de vontade e sonhos recheados de ousadia, de fazer mais por aqueles que mais precisam dele, os menos favorecidos.

De uma coisa é certa…

A carroça de Dediznho tá cheia e sem barulho, bem diferente das noticias que seus opositores vêm divulgando. Faltando apenas sete meses para a disputa eleitoral, ele vem respondendo as perseguições e as criticas com trabalho e respeito ao povo ganhando apoios importantes.

Dedezinho ganha o apoio de Pitico e Mauricio, e defende a reeleição do Prefeito Adriano Diógenes.

