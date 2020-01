Eleições 2020. A corrida já começou, e a noite tem virado dia em busca de apoios e da melhor estratégia

Em fim, chegamos em 2020, ano de eleições municipais, onde o destino do município de Guamaré para os próximos 4 anos estarão nas mãos do povo novamente. Deste o dia primeiro deste ano que a movimentação politica na sede do município, e especial, nos distritos, zona rural, são extensas, e o prato principal tem sido galinha e politica.

Não se assustem se até meados de março começar os entendimentos e desentendimentos em grupos políticos, isto faz parte do jogo, da mesma forma os rompimentos, as alianças entre velhos rivais e, a formação de novos grupos sempre acontecer em época de eleições.

As eleições deste ano promete ser uma das mais acirradas disputas eleitorais deste sua história politica. Há pré-candidatos que já se considera eleito, outros buscam apoios dia e noite, a maioria irá tentar outra vez, e uma minoria irá para o pleito pela primeira vez, mas há aqueles que estão investindo pesado, até invadindo reduto eleitoral de colegas em busca de mais um.

Já para o executivo, o prefeito Adriano Diógenes, certamente será candidato à reeleição, deve enfrentar um forte nome da oposição que até aqui ainda não foi anunciado. Até as convenções, muitos fatos novos poderão surgir, dai poderá acontecer os entendimentos, desentendimentos e rompimentos em grupo por espaço e apoios.

Que rufem os tambores e que soem os clarins… A corrida já começou faz tempo em Guamaré, e a noite tem virado dia para a maioria dos pré-candidatos com e sem mandato em busca apoios e da melhor estratégia.

