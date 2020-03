Eleições 2020: A importância da indicação do vice-prefeito, e como ele pode influenciar no jogo politico

No próximo dia 4 de outubro, os eleitores conhecerão os homens ou mulheres que irão governar o Município a partir de 1º de janeiro de 2021.

O prefeito tem atribuições bem conhecidas, e o vice-prefeito?.

Esta decisão da indicação de um candidato a vice da chapa, grupos políticos que estão se formando na comunidade de Baixa do Meio, não abre mais mão nem para um trem carregado de pólvora com um bêbedo fumando em cima.

Há quem afirme que este ano a comunidade terá um vice-prefeito eleito pela maioria do povo. A população de Baixa do Meio sempre foi decisiva nas ultimas eleições, dando uma votação expressiva ao candidato para ganhar, e chegar ao Palácio Luiz Virgílio de Brito.

No ultimo sábado, estive no distrito na tradicional feira do mercado, ouvi e fui ouvido, e esses longos anos de ausência da atuação da vice irá se acabar nas eleições desde ano, afirmou irmão Nildo.

Ele disse que “após o companheiro de chapa, o vice é a pessoa mais próxima do poder no município. Mas ele não precisa chegar ao lugar do titular para fazer alguma diferença. Um bom companheiro de chapa pode colaborar e muito na gestão pública, dialogando com a sociedade e somando forças com o titular. Portanto, é muito importante entender os principais fatores envolvidos na escolha de um vice, e este ano a comunidade de Baixa do Meio, anseia pela indicação de seu representante legítimo e atuante”. Comentou.

É bem verdade que o vice pode também trazer votos de bases eleitorais em que o titular não é capaz de alcançar uma boa votação devido a diferenças ideológicas. Dessa forma, ele pode ser um bom complemento à votação do titular.

O que resta é aguardar as decisões que serão tomadas nos próximos dias, o portal está acompanhando cada passo, cada detalhe, e manterá a população informada das decisões no cenário politico, afinal, podemos ter na prefeitura a partir de 2021 uma dupla dinâmica, Batman e Robin, se o candidato a vice for bem escolhido.

(Visited 32 times, 46 visits today)

Eleições 2020: Cenário eleitoral de Guamaré ainda é de muitas incertezas