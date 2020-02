A política é como um jogo de xadrez, você deve sempre prestar atenção na jogada do seu adversário

Dentre os jogos de estratégias cujo objetivo é a diversão, talvez nenhum seja tão completo e complexo quanto o Xadrez. Para alguns, tão divertida quanto uma partida de Xadrez é a política nestas eleições deste ano em Guamaré, onde até hoje ainda não se sabe os candidatos a prefeito, mas a estratégia de jogo dos grupos políticos nos bastidores pede passagem.

Assim como numa partida de Xadrez na política vence quem tem a melhor estratégia e joga utilizando-se de todas as peças no tabuleiro. O jogo é complexo, mas se souber manipular as circunstâncias, e se desviar dos ataques da oposição o jogador certamente sairá vitorioso. Uso como empréstimo as palavras de Blair Waldorf “Em um jogo a melhor estratégia é fazer seu maior rival apaixonar-se por você”.

(Visited 19 times, 23 visits today)

Caern lança campanha de renegociação de débitos do ano