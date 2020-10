Eleições 2020: Blog disponibiliza divulgação da agenda dos candidatos de coligações em Guamaré

A campanha dos candidatos às eleições municipais deste ano se iniciou no dia 27 de setembro, em todo o Brasil, e vai até a véspera do pleito, que ocorrerá em 15 de novembro.

Os candidatos a prefeito e vereador estarão autorizados a pedir votos e divulgar propostas nas ruas, na internet e na imprensa escrita.

A internet será ferramenta indispensável para a campanha, que terão que se adaptar às recomendações de isolamento social em decorrência da pandemia de COVID-19.

No ambiente virtual, a publicidade eleitoral poderá ser feita nos sites dos partidos e dos candidatos, em blogs, postagens em redes sociais e aplicativos de mensagens, como WhatsApp e Instagram.

O blog Guamaré em Dia reitera o compromisso de informar e manter a população atualizada com a divulgação da agenda da coligação dos candidatos a prefeito de Guamaré, Hélio Willamy (MDB), Mozaniel Rodrigues (SD), Marujo dos Projetos (PCS), e Diva Araújo (PSDB).

Informamos que as assessorias de imprensa dos candidatos poderão enviar a agenda de campanha da coligação através do e-mail: guamareemdia@hotmail.com ou través do whats app do blog (84) 999104891.

