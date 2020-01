Eleições 2020: Cabo da PM Albuquerque tá chegando!

Motivado e disposto a se candidatar a vereador por uma das doze vagas na Câmara Municipal, o Policial Militar, lotado na 1ª CIPM no destacamento policial de Guamaré, Cabo Albuquerque, mas conhecido por Marquinhos, costura esse projeto politico junto ao seu círculo de amizades no município onde tem bases solidas, em especial, na comunidade de Baixa do Meio, onde reside.

“Vou colocar o meu nome a disposição da população guamareense, como uma opção de alguém que nunca foi político, mas os últimos acontecimentos da política local me motivaram a lutar e fazer mais em prol dos mais necessitados… O povo menos favorecido. Estou pronto para aceitar o desafio de fazer a diferença na casa do povo com a ajuda de Deus, da população e dos amigos”, disse Albuquerque.

