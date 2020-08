Eleições 2020: Campanha de Thiago ganha fôlego com o apoio de três suplentes de vereador

O pré-candidato a vereador de Guamaré, pelo o partido do SOLIDARIEDADE, Thiago Luiz, tem a cada dia aumentado sua tabuada de somar e multiplicar. Visitando amigos e colegionários, ele ganhou no ultimo final de semana mais apoios ao seu projeto político visando às eleições deste ano.

O jovem prodígio reforça sua companha com mais adesões, e desta vez de três suplentes de vereador, do empresário e bioquímico Dr. Eduardo Graciliano, do servidor publico Lenilson, neto de Chico Pascoal, e do empresário e suplente de vereador Berg da Farmácia.

Com ideias inovadoras e projetos ousados, Thiago se identifica com as camadas mais populares do seu município, e sua candidatura não tem grandes estruturas econômicas e caciques políticos por trás.

O jovem candidato vem fazendo uma campanha limpa, com humildade e pé no chão, onde tem se apresentado como um jovem simples, que fala a língua do seu povo e deseja ver sua cidade livre e desenvolvida.

Se eleito no próximo dia 15 de novembro, Thiago garante que irá trabalhar para todos, e não para um serviçal de grupos políticos, enraizados no poder. “O povo menos favorecidos terá vez e voz no meu mandato”, comentou.

