Eleições 2020: De onde vem essa força pra Dedezinho? Essa força vem do povo!

É impressionante o crescimento da pré-candidatura de Dedezinho a uma vaga na câmara municipal nas eleições do próximo ano. Apesar de ser a primeira vez que ele irá disputar uma cadeira no legislativo, sua aceitação popular é plausível, e vem assustando outros concorrentes com e sem mandato.

A imagem fala por si só

Dedezinho reuniu amigos conquistados ao longo dos anos no ultimo final de semana em Baixa do Meio para se confraternizar nas festividades de final de ano. E mesmo não sendo campanha eleitoral, brotou no local gente que ninguém sabe de onde saiu.

O balneário de seu Paulo Brito ficou pequeno para os amigos dando sinal de positivo ao pré-candidato, como por exemplo, o empresário Paulo Cavalcante, irmão Nildo de Obras, Mundico, o empresário Netinho, Meota, Calango, Luciano da Elétrica, Babá irmão de Clodoaldo, Machado, Flávio dos escoteiros, Irmão Célio, dentre outros.

