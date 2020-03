Eleições 2020: De que lado ficará Bodão?

Vladimir Câmara, mas conhecido por Bodão, é um locutor de primeira linha, que conquistou com seu trabalho ao longo dos anos muitos amigos, e admiradores por mobilizar com sua voz a grande militância nas campanhas politicas do município de Guamaré, região do mato grande, e região salineira.

Bodão já usou o seu Gogó nas campanhas do ex-prefeito Mozaniel de Melo, filho do saudoso, João Pedro Filho, do ex-prefeito Hélio Willamy, e da eleição suplementar do atual prefeito Adriano Diógenes.

Vladimir é médico, mas a locução lhe move, ele narra bingos, faz abertura de eventos e participa propaganda publicitária. Um cara simples, sem vaidade, que tem um estilo expressivo, próprio, único e caricato.

Há quem afirme que abriga é grande nos bastidores dos grupos para agarrar o locutor em tempo, e ser o puxador oficial de campanha. Ele não é decisivo, mas faz uma grande diferença na tabuada da multiplicação de votos.

Como fazer uma pergunta não é pecado, e não ofende ninguém… De que lado mesmo Bodão ficará nas eleições deste ano? Aqui pra gente… Eu queria minha jóia do meu lado, o lado do povo.

(Visited 119 times, 137 visits today)

Prefeito Adriano se reúne com vereadores para discutir o (COVID-19), e a recessão da economia do município Prefeito Adriano Diógenes fala sobre medidas preventivas no combate ao (COVID 19)