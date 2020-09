Em Guamaré um passo em falso e tudo fica em xeque

Não tem eleição fácil em canto nenhum, em especial em Guamaré. O jogo precisa ser bem jogado e as peças do tabuleiro tem que ser bem avaliadas pelos os pretensos ao cargo do Palácio Luiz Virgílio de Brito.

Um passo em falso e o candidato podem dançar.

Tenho observado o trabalho de cada candidato a vereador e a prefeito visando as eleições deste ano, e confesso… Se as eleições fossem hoje a diferença de votos do primeiro para o segundo colocado seria pouca, pouquíssima.

Se para o executivo a diferença é pouca diante da minha pesquisa, imagine para o legislativo que este ano a população promete renovar a cadeira de boa parte dos detentores de mandato, embora alguns garantem e tem sua reeleição como certa.

Há liderança trabalhando, mas errando na soma da tabuada… Um passo em falso e tudo fica em xeque!

