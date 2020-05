Eleições 2020: Enéas desiste da pré-candidatura a vereador

Em nota publicada em suas redes sociais, o empresário Enéas Bernardino, do partido do SOLIDARIEDADE, oposição ao governo, anunciou a desistência de sua pré-candidatura a vereador a uma vaga na Câmara Municipal de Guamaré. Ele aproveitou o momento e disse que não ficaria neutro, e jamais abandonaria a luta politica. Enéas, declarou seu apoio ao projeto politico de reeleição do vereador Gustavo Santiago (SD).

Eis a publicação:

