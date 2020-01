Eleições 2020: Esse cara é Bebel!

A tão necessária renovação no quadro político de Guamaré vai ao encontro de bons nomes já anunciados no tabuleiro político, para a disputa das eleições deste ano em busca de uma vaga das doze oferecidas na câmara municipal. Entre tantos já divulgados, surge mais um nome novo, forte e do povo.

O nome do líder comunitário, Francisco de Souza, mas conhecido como Bebel do Jereissati, gente da gente, homem do povo, é um formador de opinião polêmico, mas dedicado em prol das causas sociais da sua comunidade. Ele nunca deixou de lutar pelos os interesses das famílias do Morro do Judas, Ponta de Salina, Salina da Cruz, e Quilombo onde reside.

Usa sua voz através das redes sociais para reivindicar o que o povo mais precisa, como saúde, educação, segurança, pavimentação, estrada, abastecimento de água, lazer dentre outros. Hoje ele anunciou sua pré-candidatura afirmando que se eleito for com a vontade de Deus e do povo, irá fazer pelas as comunidades da zona rural o que nunca nenhum politico fez.

Ao Blog Bebel disse que está mais amadurecido e preparado para representar os munícipes na Câmara Municipal. “Minha pré-candidatura é resultado da união de vários amigos e familiares que me apoia, a população busca alguém que possa ter voz, que possa lutar pelos interesses da coletividade, e esse cara sou eu”. Finalizou.

