Eleições 2020: Mire-se no exemplo de Colatina/ES

Por José Carlos de Oliveira

4 de outubro de 2020

Aproxima-se mais uma eleição Municipal, renova-se a chance de escolhermos novos personagens. Temos o exemplo da Cidade de Colatina/ES que escolheu um Prefeito comprometido com a sua Cidade.

Este ano teremos o aumento de cadeiras no Legislativo onde serão eleitos onze (11) Vereadores. As perguntas a serem feitas são: Você lembra em quem você votou para o cargo de Vereador? – O Vereador que você votou preocupou-se com sua Cidade?

Quantas vezes durante os quatro (04) anos ele visitou a sua Comunidade ou sua rua?

Quais projetos ele apresentou e aprovou durante o seu Mandato? O Vereador que você votou está envolvido em algum escândalo?

Você trocaria o seu voto por bens materiais ou mesmo dinheiro?

Você confiaria em quem te faz muitas promessas? Em que te promete emprego?

Quando você procura um candidato que foi na tua casa para pedir que ele cumpra as promessas de campanha e ele te dar uma desculpa qualquer para não te atender como você se sente? – Enganado.

Você se deixou enganar quando se permitiu vender o seu voto, se vendeu não tem de que reclamar, você recebeu o que considerou que vale o seu voto.

Neste ano você terá a oportunidade de exercer a sua cidadania livremente escolhendo democraticamente aquele candidato que merece o seu voto, não porque vai te pagar para que você vote nele, mas por acreditar nos seus projetos para a coletividade.

Veja o que foi prometido e o que foi cumprido pelos candidatos ao Legislativo e ao Executivo. Sua Cidade está melhor do que antes? Quem foi o responsável por esta melhora?

O voto consciente muda o rumo de uma Cidade, um povo consciente não elege profissionais da Política, mas elege pessoas que realmente se preocupam com o desenvolvimento da Cidade e o bem estar da população. Mire-se no exemplo de Colatina/ES.

