Eleições 2020: Nilson Kennedy um jovem de atitude

Nilson Kennedy é cidadão Guamareense que trabalha como gerente ADM em uma empresa privada, casado e pai de um filho, ele conhece bem a realidade das comunidades de Guamaré.

Ele ficou bastante conhecido no cenário político guamareense depois do episódio que resultou na cassação do ex-prefeito, Hélio de Miranda no STF , Nilson Kenedy é um jovem de atitude que tem vários serviços prestados no seu município.

Suas redes sociais tem sido um ambiente de cobranças pra melhoria da população, foi através de denúncias em suas redes sociais que a creche do Vila Maria passou por reforma, creche essa que passou mais de três anos abandonada.

Foi ele também, que fez um vídeo denunciando o descaso da ETE- ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES, também no Vila Maria, ele também denunciou em suas redes sociais o descaso com a divisão dos recursos públicos através da LOA- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, e mais recentemente juntamente com sua equipe, impediram que a Prefeitura Municipal de Guamaré fizesse um empréstimo no valor de 8 milhões de reais em um período de pandemia.

Ele fez um vídeo dizendo que levaria o caso ao MPF e a outros órgãos competentes, este jovem que já mostrou está determinado em lutar por mudanças no município vem crescendo a cada dia no cenário político, Guamareense.

Ele que também é soldador e eletricista industrial sabe o quanto a falta de OPORTUNIDADE tem massacrado o povo de sua cidade, o mesmo promete lutar por prioridades que desenvolvam a cidade de Guamaré, com vários projetos pra geração de empregos e renda, apoio ao esporte e desenvolvimento, ele tem tido bastante aceitação no município.

