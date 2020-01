Eleições 2020: O grupo de Dedezinho reafirma seu apoio a reeleição do Prefeito Adriano

O grupo político liderado pelo pré-candidato a vereador DEDEZINHO, reafirma e defende a pré-candidatura a reeleição do prefeito Dr. Adriano Diógenes. Na eleição suplementar, Adriano não pediu para ser candidato a prefeito, foi uma escolha do próprio grupo, pois era o único nome naquele momento para vencer seu adversário politico, o ex-prefeito Mozaniel Rodrigues.

Um ano se passaram e ainda não foi suficiente para arrumar a casa, segundo o professor e empresário Paulo Cavalcante, que apoio a candidatura a vereador de Dedezinho e a prefeito de Adriano. Segundo o empresário, Dr. Adriano é o candidato natural, já que tem direito à reeleição, o ex-prefeito Hélio tem que ter mais habilidade e conter uma dúzia de seus aliados que tentam desestabilizarem a gestão do doutor, mesmo fazendo parte do governo.

Disse ainda que com a possível pré-candidatura a vereadora da vice-prefeita Dona Iracema. O ex-prefeito HÉLIO, poderá compor a chapa com Dr. Adriano Diógenes em 2020. É hora de bom senso e UNIÃO. Temos que pensarmos no povo guamareenses e deixarmos de lado, a nossa vaidade e o nosso egoísmo, para não contaminar o grupo. Nós defendemos a pré-candidatura Dr. Adriano para prefeito e Hélio a vice-prefeito 2020. Comentou.

(Visited 30 times, 30 visits today)

Projeto da Prefeitura de Guamaré no esporte e lazer é apresentado em Fórum Internacional no Paraná