Eleições 2020: O Leão se uniu com a raposa velha

Já dizia Maquiavel “O político deve ter a sagacidade da raposa e o espírito de leão”.

O italiano Nicolau Maquiavel, considerado o pai da ciência politica moderna, certa vez afirmou que os “Adversários de hoje poderão ser aliados amanhã”. Embora esta célebre citação tenha se dado no século XVI, ela é muito atual, e se enquadra perfeitamente na cíclica vida da classe politica Guamareense entre o ex-vereador Edinho de Moaci, mas conhecido por Leão, e o ex-prefeito Hélio Wilamy, a raposa velha da politica.

A política é algo tão dinâmico que não dá para confiar 100% nos amigos, nem desconfiar 100% dos inimigos. O que move a relação entre inimigos de hoje e aliados de amanhã, é a oração mágica, aparentemente sem sujeito: Perspectiva de poder!

Quem mora e reside na cidade, e conhece o cenário politico bem sabe das lutas travadas entre Edinho e Hélio. Houve momentos que se riscasse um fósforo pegava fogo. Hoje a população do município amanheceu surpresa, com a notícia nas redes sociais que o Leão se rendeu a raposa velha, e se filiou ao MDB, juntamente com sua esposa, a vereadora Eliane Guedes.

Um animal feroz, rei da selva foi domado, se cala e se rende pra ser liderado por quem um dia, ele mesmo o teve como seu maior inimigo politico. Configurando-se a máxima de maquiavélica: “Em política, os adversários de ontem são os aliados de hoje”.

Os recentes acontecimentos políticos de Guamaré, se não são tudo, podem dar uma boa ideia de como será a campanha eleitoral este ano. Elementos que, como água e o azeite, não se podem misturar; hoje, porém, fazem juras de amor e fidelidade.

Nota do Blog:

Durante sua vida pública, Hélio sempre costurou apoios, ousou em alianças, uniu adversários ferrenhos, e protagonizou disputas acirradas. Alguns aliados e adversários na cidade já chegaram apelidar o ex-prefeito de “encantador de serpentes”.

Há quem afirme que quando ele bota os olhos no indivíduo, tem dois dedos de prosa, e passa a mão esquerda sobre o rosto dando-lhe leves palmadas, o interlocutor fica hipnotizado. A surpresa desta vez foi à força da velha raposa, um animal inofensivo, com poucas forças, chegou a domar um Leão, mas como venho pregando aqui nesse espaço, política é como nuvem. Você olha e ela esta de um jeito. Olha de novo e ela já mudou.

