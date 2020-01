Eleições 2020: O que é preciso para concorrer a prefeito e vereador e quais os prazos

Os guamareenses vão às urnas no próximo dia 4 de outubro de 2020 para escolher o novo prefeito, vice-prefeito e os doze novos vereadores da cidade de Guamaré. A quase oito meses das eleições, o momento é de preparação e regularização da situação para eleitores e, principalmente, para quem pretende disputar o cargo na Prefeitura e na Câmaras de Vereadores.

O prazo para que os interessados em concorrer regularizem a situação eleitoral termina em 6 de maio, data do fechamento do cadastro eleitoral. A partir deste prazo, cadastramentos biométricos, transferências de domicílios eleitorais e outras alterações nos títulos de eleitor só poderão ser feitas novamente após as eleições, em novembro.

Mas é preciso ficar atento porque para outras situações como a mudança de partidos dos interessados em ser candidatos, o prazo termina antes, em 4 de abril, já que pelo calendário eleitoral é preciso estar no novo partido a pelo menos seis meses antes da votação. O mesmo prazo é válido para quem precisa transferir a cidade de domicílio eleitoral.

