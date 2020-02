Eleições 2020: Pré-candidatura de Leandro Felix cresce em aceitação popular

As vésperas das eleições 2020, surgem vários nomes para disputar uma cadeira no legislativo municipal. Desses nomes, encontra-se em evidencia o nome do pré-candidato LEANDRO FELIX. Filho do agricultor JOSÉ FELIX, formado em engenharia, sendo natural de Baixa do Meio, criado no assentamento Santa Paz, o Engenheiro vem ganhando a simpatia popular nessa disputa.

No dia 16 de fevereiro em uma reunião entre amigos, o nome do Engenheiro foi escolhido por unanimidade para concorrer umas das vagas do legislativo. Em sua fala Ele enfatizou a importância de uma política diferente, dando a oportunidade a uma participação popular para que de fato seja concretizado os interesses da população.

“Sou filho de agricultor (José Felix), nascido e criado nessa terra, precisamente a maior parte da minha vida passei no Assentamento Santa Paz. Enfrentei muitas dificuldades, passei fome e vi na educação o único caminho como forma de libertação, sendo obrigado a ir buscar fora o que não tinha no nosso Município. Com muita luta e muita dificuldade, superei todos os desafios e me tornei engenheiro, quebrando um paradigma da nossa sociedade que o filho do agricultor deve que ser agricultor, o filho(a) da domestica tem que ser domestica, o filho do pedreiro tem que ser pedreiro.

Vi muitos amigos enterrarem seus sonhos em um copo de bebida, outros na droga por falta de uma oportunidade. Não me conformo com tantos futuros desperdiçados, não me conformo com tantos talentos jogados ao Léo, a mercê da própria sorte. Por tudo isso, sou pré-candidato a vereador no nosso Município sem me preocupar com as críticas, sem me preocupar com quem está em primeiro, em segundo ou em ultimo colocado, seguindo sempre de cabeça erguida, na certeza de que eu posso mais, com a ajuda de todos vocês poderemos implantar uma política diferente em nosso município sendo instrumento e esperança na vida de muita gente”. Disse o pré-candidato!

Sua pré-candidatura foi incentivada principalmente por sua base familiar: Esposa Camila Souza, seu sogro Dede de Hélia e Hélia Maria, sua cunhada Myrths Smyth, seu concunhado Dr. Fábio Santos, a família Félix e ainda tem um grande peso na juventude como Kaliel, Bruninho Lins, Adiel, Miriana Sabino, Dhoy, dentre outros e a cada dia agregando mais simpatizantes.

Dentre muitos que apoia a sua Pré-candidatura, encontra-se: O Ex-prefeito Francisco de Assis, O Ex-vereador Dede de Hélia, o ex- vereador Damião Rodrigues, Os empresários, Alex Felix, Adailson Felix, Everaldo Felix, Chico Felix, Dr. Diego Felix, Clélio do Veneza, Genilson (Rala-Bucho), Raimundo de Mara, Nego de alberi.

