Eleições 2020: Quem será o Robin que formará a dupla dinâmica com o Batman no MDB em Guamaré?

Nas eleições para o executivo as atenções estão naturalmente sempre voltadas para os candidatos titulares das chapas concorrentes.

Afinal, são essas pessoas que assumirão o cargo de prefeito se eleito for, no próximo dia 15 de novembro.

O que muitos esquecem é que ao lado de cada um desses candidatos encontramos uma figura ilustre: o candidato a vice-prefeito.

Sem muitas funções oficiais para além de substituir o titular do cargo, a existência dessa figura é muitas vezes ignorada, o que é problemático.

Queira ou não, o vice é a pessoa mais próxima do poder, mas ele não precisa chegar ao lugar do titular para fazer alguma diferença. Um bom companheiro de chapa pode colaborar e muito na gestão pública.

Convenção

Faltando pouco mais de uma semana para a realização das convenções partidárias, o pré-candidato a prefeito de Guamaré, Hélio Willamy (MDB), ainda não revelou o nome da pessoa que integrará a chapa majoritária na posição de candidato a vice-prefeito.

No ultimo sábado (15) numa reunião partidária do MDB realizada no sítio do vereador Edinor, era grande a expectativa de ser anunciado o nome que formaria a chapa, mas foi adiado mais uma vez, e quem tinha a certeza de sua indicação saiu de lá frustado.

O mistério do nome ainda é grande nas bastidores.

Nomes Cotados

Entre os nomes mais cotados que circulam nas redes sociais e grupos de whats app, estão o nome da atual vice-prefeita Iracema Morais, da vereadora Lisete Negreiros, da assistente social, e esposa do vereador Edinor, Juliana Câmara, do médico Wlademir, mas conhecido por Bodão, do Guarda Municipal, Raimundo Avelino, popularmente conhecido por Mundico, e por ultimo, do engenheiro, Leandro Félix, genro do secretário de agricultura, José Reginaldo, conhecido por Dedé de Hélia.

Seguindo o pensamento de que um nome jovem deveria ocupar o posto, e que poderia ser da comunidade de Baixa do Meio, uma fonte que preferiu manter o seu nome em reserva, e que é muito ligado ao grupo do MDB, revelou ao blog que não será nenhum dos nomes citados.

Os nomes consultado pelo o portal foi descartado ligeiro pela forte, mas adiantou que há uma carta na manga do ex-prefeito Hélio, e será divulgado na convenção partidária, ou antes que surpreenderá todos.

Enquanto esta situação do vice não se decide, o Blog ficará de olhos atentos às movimentações com o ouvido no chão, para saber de fato quem será o Robin que formará a dupla dinâmica com o Batman no MDB de Guamaré.

Há quem afirme sem titubear que será uma mulher maravilha, será?

