“Eleições 2020 serão muito diferentes de tudo”, diz Lupi

Presidente nacional do PDT aposta em eleições praticamente todas virtuais, as primeiras sem coligação para eleições proporcionais.

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, disse ao R7 Planalto que, em função da pandemia, as Eleições 2020 serão muito diferentes de tudo o que já se viu.

“As Eleições serão muito diferentes do que vimos até aqui, praticamente todas virtuais. A resposta de prefeitos e governadores à pandemia será tema central e o volume de Fake News deve ser infernal, por isso é importante que se tenham regras, que ainda não sabemos quais são”.

Nas Eleições 2020, os eleitores brasileiros elegerão prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Pela primeira vez estão proibidas coligações nas eleições proporcionais, ou seja, os candidatos a prefeito e vice podem formar coligações com outros partidos, mas elas passam a ser proibidas para as eleições proporcionais, neste caso, de vereadores. Antes, os votos dados a todos os partidos da aliança eram levados em conta no cálculo para a distribuição das vagas das Câmaras municipais.

Com isso, o PDT tem como estratégia ter candidatura própria para prefeito em grande parte das capitais, para eleger o maior número possível de vereadores e ter capilaridade. Até o momento o partido tem pré-candidatos em 17 capitais. No Brasil, a meta é crescer entre 20% a 30% o número de prefeituras comandadas pela legenda.

Na Câmara dos Deputados, o partido tem atualmente a sétima maior bancada, com 28 deputados.

