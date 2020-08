Eleições 2020: SOLIDARIEDADE lança pré-candidatura de Mozaniel Rodrigues à Prefeitura de Guamaré

Eu acredito que política é uma coisa séria. Porque através dela nós podemos melhorar a vida das pessoas. Embora tenhamos opiniões diferentes, todos nós no fundo queremos a mesma coisa: uma vida melhor para todos.

O futuro de uma cidade depende basicamente das decisões políticas.

A minha missão pessoal é fazer da política um instrumento de mudança e transformação na vida das pessoas, principalmente daqueles que mais precisam.

Ao longo desses anos na vida pública fui recebido por milhares de pessoas em suas casas e tenho um profundo sentimento de gratidão, pois cada pessoa, cada cidadão e cidadã foram me ajudando a entender como fazer melhor e hoje me sinto ainda mais preparado.

Política sem amor, não serve para nada. Não constrói, não melhora e não cura. A política sem amor e respeito é a política só pelo poder e isto não leva a nada.

Gostar das pessoas, olhar em seus olhos e tratá-las com dignidade, são os ingredientes básicos para uma vida melhor.

Não somos perfeitos e nem queremos ser. Mas diante de todas as nossas limitações e dificuldades, podemos, cada um fazendo a sua parte, termos dias melhores para todos nós.

Devolver Guamaré para as mãos de seu povo e reconstruir nossa cidade é a missão que me move até aqui. O momento é de somar esforços, pois o que nos une é muito maior do que o que nos separa.

Vamos construir isso juntos?

Você é bem-vindo e bem-vinda!

Um abraço,

Mozaniel

