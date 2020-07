Eleições 2020: Tá chegando a hora da onça beber água em Guamaré

Esse é o ditado popular mais conhecido para representar a campanha eleitoral de 2020, onde a população guamareense terá a oportunidade de mais uma vez voltar as urnas e decidir os destinos do município no Poder Executivo e Poder Legislativo para os próximos 4 anos.

Os observadores políticos preveem uma eleição dura, duríssima, tanto para vereador como para prefeito. Como em todo pleito eleitoral, boas amizades são desfeitas, e as brigas nas redes sociais e grupos de whats app pede passagem.

Cada lado se diz dono da razão: em discussão política, religiosa ou futebolística, dificilmente se chega a consenso.

O processo eleitoral em Guamaré sempre foi considerado acirrado. Agora vamos apenas contar nos dedos os dias, esperando essa que deverá ser a mais emocionante eleição municipal que o eleitor já viu.

Em miúdos…

Tá chegando a hora da onça beber água, o dia 15 de novembro já bate a porta onde os eleitores voltarão as urnas para escolher os onze vereadores e o prefeito.

