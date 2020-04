Eleições 2020: Vereador Miranda Junior a um passo do Solidariedade

Com a janela partidária batendo a porta para se fechar no próximo sábado, dia (04), prazo máximo para quem pretende trocar de partido, e se candidatar as eleições deste ano na proporcional. Muitos pretensos ao cargo estão deixando para ultima hora tomar essa decisão.

Pulga atrás da orelha

O exemplo vem do vereador Miranda Junior (PTN), ele faz parte da base de sustentação do governo na câmara. Miranda não compareceu ao ato de filiação do MDB na ultima quinta-feira (26). Sua ausência foi sentida, e deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha.

Ontem, logo após a sessão ordinária, nossas lentes flagrou o vereador Gustavo Santiago, líder da oposição da câmara, em uma conversa baixinha com Miranda Junior, e assunto foi sobre a legenda. A boa prosa durou quase uma hora, e há quem afirme que Gustavo tem o poder de hipnotização, ou melhor, de convencimento.

De uma coisa é fato

A sobrevivência do vereador Miranda Junior na politica no MDB é arriscada, arriscadíssima para sua reeleição. Aqui pra gente… Tudo leva a crer que o vereador está a um passo de se filiar ao Solidariedade para sobreviver, antes da janela partidária se fechar.

